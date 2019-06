Malgré le cas Babiš, « ANO très très bien engagé au sein du nouveau groupe Renew Europe »

Trois semaines après les élections européennes et quelques jours après les faux pas de Nathalie Loiseau, le groupe Renew Europe (anciennement appelé ALDE) vient d’élire son nouveau président en la personne du Roumain Dacian Ciolos. Parmi les nouveaux vice-présidents, plusieurs représentants de partis de différents pays, dont la Hongrie et la France, ont été élus. Aucun des six eurodéputés tchèques du mouvement ANO fondé par le Premier ministre Babiš ne figure dans ce nouvel organigramme. Radio Prague a posé quelques questions à Dita Charanzová, l’une de ces six eurodéputés qui était présente lors de ces élections internes.