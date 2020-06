Magdalena Dobromila Rettigová (1785–1845)

Lire aussi Magdalena Dobromila Rettigová ou Ce que cachait un livre de cuisine

Écrivaine et personnalité du mouvement du Réveil national tchèque. Elle est devenue célèbre grâce à ses livres de cuisine et manuels de bonne tenue du ménage, qui ont influencé la cuisine tchèque ainsi que les arts de la table. Elle a introduit de nombreuses manières jusqu’alors inconnues dans la culture tchèque, et a ainsi considérablement enrichi le lexique tchèque.

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèques et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.