Lutte contre le réchauffement de la planète : le Premier ministre défend « le plan tchèque »

L’environnement, la lutte contre la pauvreté et la problématique de l’accès à l’eau : voilà les principaux sujets que le chef du gouvernement tchèque entend évoquer à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, ce mercredi soir, heure de New York. « Le développement durable dont on parle tant ici, ce n’est pas uniquement le climat », a dit Andrej Babiš, dont le gouvernement est souvent critiqué pour ne pas en faire assez en matière de lutte contre le réchauffement climatique.