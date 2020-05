Ludmila de Bohême (v. 860-921)

Lire aussi Ludmila, première chrétienne de Bohême

Première princesse de Bohême dont l’existence est historiquement attestée, épouse du prince Bořivoj Ier de Bohême. Elle aurait elle-même régné sur la Bohême pendant un certain temps, et s’est illustrée par sa piété et son assistance aux pauvres. Elle s’est occupée de l’éducation de son petit-fils Venceslas, devenu par la suite saint patron de la Bohême. Après son assassinat, orchestré par sa belle-fille Drahomíra, elle a été honorée comme une sainte avant d’être canonisée au XIIe siècle.

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèque et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.