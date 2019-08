Letní Letná : festival incontournable en Tchéquie, où le cirque contemporain continue son développement

Bonjour Veronika Štefanová, vous avez commenté la semaine dernière la vidéo diffusée en direct de la funambule française Tatiana-Mosio Bongonga traversant la Vltava à 35 mètres de hauteur. Commenter les championnats du monde d’escalade qui se déroulent en ce moment au Japon n’est déjà pas chose aisée, mais commenter la performance d’une funambule cela doit être compliqué aussi…

« Ce n’était pas simple… J’étais nerveuse et me suis bien préparée pendant environ une semaine. J’ai rencontré plusieurs fois Tatiana-Mosio Bongonga et réalisé un entretien avec elle pour comprendre ce qui allait se passer, ce que cela signifiait pour elle. J’ai aussi invité par exemple Hanuš Jordan, responsable du cirque pour le Musée national, et puis mon collègue Petr Kadeřábek, du service des sports de la radio, qui m’a beaucoup aidée à commenter. Je crois que cela s’est bien passé, parce que nous avons eu des bons retours après. »

Cette performance marquait le début du festival Letní Letná qui, en seize ans, est devenu un événement incontournable…

« C’est vrai, dans le contexte européen et même mondial, ce festival est devenu un des festivals très importants pour le cirque contemporain. Cette année, il y a beaucoup de compagnies qui viennent de pays francophones, dont la France, la Belgique et le Canada. »

La scène tchèque a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec la plateforme Cirqueon avec laquelle vous collaborez…

« Je dirais que les années 2009 et 2010 ont marqué un réel tournant, avec le premier spectacle de La Putyka. Plusieurs compagnies ont été créées à ce moment-là, dont Bratři v triku, Cirkus TeTy, Cirkus Mlejn, qui sont vraiment importantes pour la scène tchèque. Il y a par ailleurs d’autres activités organisées depuis cette époque par Cirqueon, qui propose notamment des cours, des séminaires, pour enfants et adultes, et qui offre entre autres un espace de création pour les spectacles de cirque contemporain. »

« C’est vrai qu’aujourd’hui l’infrastructure de cirque contemporain commence à être bien développée ici, même si on peut toujours mieux faire, mais cela dépend évidemment du financement et des aides publiques… »

A Prague, il y a de nouvelles scènes ouvertes relativement récemment, dont Jatka78 dans le quartier de Holešovice…

« Jatka78 est un théâtre qui a été rénové et est utilisé par le Cirk La Putyka, que j’ai déjà mentionné. C’est bien d’avoir ce type de scènes qui sont spécialisées dans le cirque contemporain et permettent de voir des spectacles tchèques et étrangers. Il y a par ailleurs le Palác Akropolis, qui présente le festival Cirkopolis et La Fabrika, qui présente aussi beaucoup de spectacles. »

En dehors de Prague, certains événements sont également organisés en province, notamment à Žďár nad Sázavou.

« Oui, c’est dans cette ville de Žďár nad Sázavou qu’est organisé le festival KoresponDance. C’est vrai que le cirque devient une partie importante des festivals de danse contemporaine, de théâtre physique et de théâtre en général. Il y a également un festival international de cirque contemporain à Trutnov, Cirk-UFF. L’espace Kultur à Ostrava permet également de voir des spectacles de cirque contemporain, que l’on peut voir aussi à Brno et à Plzeň, donc c’est en développement. »

letniletna.cz

cirqueon.cz

http://www.jatka78.cz/en

http://www.laputyka.cz/en/default.aspx