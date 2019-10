Les trois vies de Vlasta Chramostová

Elle disait d’elle-même qu’elle avait eu trois vies : une vie de comédienne à succès, une vie de dissidente frappée de l’interdiction de jouer en public, et une troisième vie, marquée par son retour sur les planches et sur grand écran. Vlasta Chramostová, grande dame du théâtre et du cinéma tchèques et signataire de la Charte 77, est décédée, dimanche à l’âge de 92 ans.