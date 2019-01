Les Tchèques vivent plus longtemps, mais en moins bonne santé

Au cours des cinquante dernières années, l’espérance de vie a progressé de plus de huit ans chez les Tchèques, pour s’élever à 76 ans chez les hommes et 81 ans chez les femmes. Mais cela ne représente pas forcément une augmentation de l’espérance de vie en bonne santé : les nouvelles données révélées par l’Institut de la Santé publique (SZÚ) montrent que si les petits Tchèques vivront plus longtemps que leurs parents, c’est malheureusement, semble-t-il, pour souffrir plus longtemps de maladies et de difficultés dans les gestes de la vie quotidienne.