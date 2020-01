Les Tchèques viennent en aide aux habitants d’une Australie en feu

Des milliers de maisons et environ 180 000 kilomètres carrées, soit plus du double de la superficie de la République tchèque, ont été brûlés depuis l’avènement des feux de brousse en Australie, en septembre dernier.

Outre les 29 décès humains recensés et les nombreuses forêts décimées, on estime à 1,25 million le nombre d’animaux calcinés. En réaction, d’importantes sommes d’argent ont été levées aux quatre coins du monde.

Parmi les multiples initiatives organisées en Tchéquie, le ministère des Affaires étrangères a fait don de près de 80 000 euros à la cause australienne. Le ministre, Tomáš Petříček, a ajouté que des experts du Zoo de Prague avaient été envoyés en Australie afin de prendre en charge les animaux menacés par le sinistre.

Outre les 10 000 dollars collectés grâce à l’allocation d’une part de ses recettes à la faune australienne, le Zoo a réuni en dix jours plusieurs millions de couronnes grâce à la création d’un fonds public de dons. C’est ce qu’a expliqué son directeur, Miroslav Bobek :

« Dans un premier temps, le Zoo de Prague a appelé le public à soutenir la faune australienne décimée, et nous avons mentionné le nom d’un fonds en particulier. Mais le public nous a incités à lancer notre propre fonds pour le consacrer à des projets d’aide plus conséquents. C’est ainsi que 4,7 millions de couronnes ont été collectées en à peine une semaine. Et ce n’est pas fini... »

Les communautés locales ont elles aussi organisé des programmes de financement. Par exemple, le bar à thèmes australien The Down Under, situé dans le quartier de Vinohrady à Prague, a lancé une collecte de fonds destinée aux victimes des feux de brousse, en collaboration avec l’équipe de football des Dragons de Prague. Comme l’a indiqué Vojta Haša, l’un des partenaires du bar, une seconde collecte aura lieu prochainement à l’occasion de la fête nationale australienne.

« CANZA, l’Association tchèque australienne et néo-zélandaise, organise chaque année une grande fête à l'occasion de l'Australia Day, que nous célébrerons un jour plus tôt, le samedi 25 janvier. Cette année, ils feront une grande collecte pour WIRES, la plus grande organisation caritative de sauvetage et de réhabilitation d'animaux sauvages en Australie. »

Alors que débutera lundi l’Open d’Australie à Melbourne, et à l’instar d’autres stars du sport mondial, les tenniswomen Karolína Plíšková et Petra Kvitová ont promis de verser respectivement 200 et 150 dollars australiens pour chacun ace qu’elles inscriront. Enfin, en plus des fonds collectés dans le pays, de nombreux Tchèques ont procédé à des dons directs au profit de diverses initiatives internationales créées à cet effet.