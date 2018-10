Les personnalités décorées par le président tchèque en ce 28 octobre

Parmi les personnes décorées cette année, Martin Marcin, Kamil Beneš, Patrik Štěpánek, ces trois soldats tchèques ont perdu la vie début août, lors d’un attentat-suicide non loin de la base de Bagram en Afghanistan. Ils sont décorés à titre posthume.

Autres personnalités tchèques décorées à titre posthume, Antonín Švehla, Premier ministre de trois gouvernements de la République tchécoslovaque, dans l’entre-deux-guerres, mais aussi Josef Bílý : ancien général et dirigeant d’un groupe de résistants appelé Défense de la nation pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fut exécuté par les nazis en 1941.

Parmi les sportifs distingués cette année, deux joueurs de tennis tchèque : Petra Kvitová, double vainqueur de Wimbledon en 2011 et 2014 et Radek Štěpánek, tout jeune retraité des courts qui a notamment à deux reprises remporté la Coupe Davis avec l'équipe tchèque. Ester Ledecká, reine des JO d’hiver de Pyeongchang, première sportive de l’histoire à avoir remporté deux médailles d’or lors de mêmes Jeux dans deux sports différents (ski alpin et snowboard), fait aussi partie des heureux élus.

Le chanteur pop Michal David et l’acteur Jiří Krampol, mais aussi le journaliste américain Erik Best, la journaliste et ancienne députée Jana Lorencová, les hommes d’affaires slovaques Milan Fiľo et Pavol Krůpa seront également décorés.

Enfin, une mention toute particulière pour notre collègue de la Radio publique tchèque Karel Lánský qui, en août 1968, au moment de l’invasion du pays par les troupes du Pacte de Varsovie, a assuré la diffusion des émissions de la Radio tchécoslovaque avec plusieurs de ses collègues.