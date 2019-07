Les Marseillais de MaClick en concert au Jurkofest

Bonjour Marek Eichler, vous êtes un musicien franco-tchèque. Est-ce que vous pourriez vous présenter et décrire avec qui vous serez au festival Jurkofest samedi?

« Je jouerais avec le groupe MaClick, un groupe de Marseille. C’est une mélange de musique gnaoua,fusion, reggae et jazz. »

Vous vivez donc à Marseille, où vous avez rencontré les autres membres du groupe, une ville à l’identité très particulière en France, une identité assez unique. Est-ce que cette identité marseillaise se ressent dans votre musique?

« Je le pense oui, car dans notre groupe chacun est d’un autre côté de la planète et on s’est tous rencontré à Marseille. Je suis tchèque et ça fait 5 ans que j’habite à Marseille et que j’ai rencontré mes collègues. Le guitariste est un algérien, Kader, le chanteur est algérien, Anass, le batteur est cap-verdien, X. Normalement il y a encore le pianiste mais malheureusement il ne pouvait pas venir donc nous sommes quatre ici. »

Donc il y a ce côté cosmopolite qui se retrouve dans votre musique?

« Tout a fait, comme Marseille. »

Vous vivez en France et vous avez pu être en contact avec le public tchèque et le public français. Avez-vous senti une différence dans le public, un public tchèque ou un public français qui réagit différemment aux musiques?

« C’est un peu diffèrent du fait de la musique qu’on va jouer : le gnaoua, les musiques berbères et du Maghreb sont très connus à Marseille mais c’est assez nouveau ici. Je ne sais pas comment seront les réactions. Il y a 3 ans on avait déjà fait un festival et ça c’était passé super bien donc nous espérons que ça va marcher. »

Vous vivez à Marseille depuis maintenant 5 ans, vous qui venez de République tchèque qui est un pays très différent, quelle est votre opinion de Marseille et est-ce que vous appréciez y vivre?

Je viens de Prague et toute ma vie j’ai vécu à Prague donc c’était un grand changement. Mais j’étais allé auparavant aller en Inde, au Maroc donc quand je me suis installé a Marseille j’étais assez tranquille et je me suis adapté dans ce climat. J’aime bien la mer, le soleil la liberté, le fait de ne pas être toujours très carré.

Vous serez présent au Jurkofest ce samedi, est ce qu’auparavant vous avez pu jouer dans d’autres festivals et d’autres pays?

Il y a trois ans on a fait une petite tournée en République tchèque avec notamment le Reggae Festival à Hořice ou le club de jazz à Prague, le jazz dock. Sinon on tourne souvent dans le sud de la France, mais aussi à Paris. On a été en Espagne au Rototom Sunsplash, on a fait deux tournées au Maroc au festival Mawazine et une petite tournée de trois semaines l’année dernière à Casablanca et à Rabat. On a également joué en Allemagne. Ca fait maintenant trois ans que le groupe existe. Mais depuis un an et demi on a un peu changé d’équipe et de schéma afin de préparer un nouveau disque et on joue un peu moins. Nous avons aussi sorti un nouveau clip. »