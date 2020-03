Les artistes tentent de soutenir les hôpitaux et de divertir les confinés

Et c’est dernièrement le plus illustre des Tchèques, Jára Cimrman, qui a redonné du baume au cœur de nombreuses personnes – en tout cas l’un des créateurs de ce personnage fictif :

Zdeněk Svěrák - scénariste et acteur – et son complice musicien Jaroslav Uhlíř ont interprété la chanson tchèque réconfortante « Není nutno » en direct à la radio et à la télévision mercredi pour exprimer leur gratitude à ceux qui combattent l'épidémie de coronavirus sur les lignes de front et loué l'énorme vague de solidarité entre les personnes depuis le début de la crise sanitaire.

Bien que les chanteurs et les acteurs aient été durement touchés par la quarantaine et que de nombreux petits théâtres craignent pour leur avenir, des gens du monde culturel se sont mobilisés pour aider, en enregistrant des vidéos avec un message encourageant pour le public, s'enrôlant comme volontaires pour aider les personnes âgées ou cousant des masques pour leurs concitoyens, comme l’actrice Dagmar Havlová, veuve de l’ancien président Havel.

Une série de « Concerts à la maison » est enregistrée cette semaine pour des retransmissions complètes à la télévision, notamment par le groupe slovaque No Name, le groupe de rap Prago Union ou le chanteur Michal Hrůza, qui fait également partie d’une nouvelle campagne d’affichage avec un masque dans les rues de la capitale. Michal Hrůza sera également l’invité d’un concert spécial organisé par la radio publique ce samedi.

Le virtuose du violon Pavel Šporcl, dont les concerts ont été annulés, et la chanteuse Lenka Dusilova, qui devait lancer un nouveau CD, ont tous les deux fait plusieurs prestations en ligne pour leurs fans, diffusant gratuitement leurs concerts depuis leur salon.

La Philharmonie tchèque jouera un concert de charité dans la salle Dvořák du Rudolfinum pour soutenir quatre hôpitaux de Prague et de Brno. Le concert sera diffusé en direct à la télévision tchèque et sur les réseaux sociaux en République tchèque et à l'étranger ce samedi à 20h. Au programme, entre autres, la Vltava de Smetana.