Le Viktoria Plzeň, défait mais fier de sa performance face au Real Madrid

L’idée, avant le début de la rencontre, était simple : ne pas réitérer la même performance que contre l’AS Rome au début du mois d’octobre. En Italie, la différence de niveaux était flagrante et le Viktoria Plzeň s’était lourdement mais logiquement incliné 5 à 0.

Face au Real Madrid, la partie a pourtant très mal débuté et les champions de République tchèque en titre semblaient condamnés à devoir vivre un nouveau calvaire. Après seulement onze minutes de jeu, et déjà plusieurs chaudes alertes sur le but gardé par Aleš Hruška, dont un poteau, Karim Benzema, démarqué et à la réception d’un bon centre, ouvrait facilement la marque de la tête pour les Madrilènes.

Rapidement, les Tchèques sont toutefois parvenus à montrer un autre visage, apportant à plusieurs reprises le danger dans la défense remaniée du Real. A la fin de la première période, ils étaient même tout proches d’égaliser, si Milan Petržela, seul face au but vide, n’avait pas manqué l’immanquable. Artisan de cette occasion et de plusieurs autres, Milan Havel, titulaire ce mardi, n’avait encore joué cette saison que six minutes en tout et pour tout :

« Il y a des cadres de qualité au Viktoria et j’attendais ma chance. Evidemment, j’ai entendu plusieurs petites blagues dans le vestiaire, comme quoi je jouais directement contre le Real Madrid ! Et qui ne voudrait pas jouer contre le Real Madrid ? C’est le positif qui domine. Le résultat est un peu dommage quand on voit que nous ne sommes créés toutes ces occasions. Ce match aurait peut-être pu être encore plus intéressant, mais, avant la rencontre, nous ne nous attendions sans doute pas à ça. »

Avec un entraîneur sur la sellette, Julen Lopetegui, le Real Madrid, en difficulté en championnat et qui restait sur cinq matchs sans victoire, a toutefois eu plusieurs fois l’opportunité de faire le break face à Plzeň. A la 55e minute, Marcelo, d’une balle piquée, inscrivait d’ailleurs le deuxième but madrilène.

Les Tchèques n’ont pas baissé les bras pour autant et Patrik Hrošovský réduisait la marque, à la suite d’une percée dans l’axe, à une dizaine minutes de la fin du match. 2 à 1, c’est toutefois le score final, un résultat qui frustre autant qu’il remplit de fierté le coach du Viktoria, Pavel Vrba :

« On est plutôt embêtés de ne pas avoir réussi à ramener un point de ce match. Nous n’avions sans doute jamais été aussi prêts de cet objectif depuis que nous jouons contre les meilleures équipes en Europe. J’ai été ravi de voir que, selon moi, nous avons montré en Espagne que nous savons jouer au football et que, même en République tchèque, qui est bien plus petite, et sans même dire aux journalistes espagnols quel budget j’ai à ma disposition, nous sommes capables de faire concurrence à une équipe comme celle-ci, qui fait partie des meilleures du monde. »

Avec cette nouvelle défaite, le Viktoria Plzeň reste bon dernier de son groupe G, avec seulement un point au compteur, obtenu contre le CSKA Moscou à domicile (2-2). Avant même la phase des matchs retour, le club tchèque ne dispose plus que d’une chance toute relative de disputer la phase finale de la Ligue des Champions. Mais ce n’était peut-être pas le plus important ce mardi. Face au club le plus titré de la compétition et qui en gagné les trois dernières éditions, il s’agissait peut-être avant tout de représenter dignement le football tchèque. C’est le sentiment du latéral Milan Petržela :

« Au final, c’est une impression agréable qui domine. Nous avons tous une bonne impression, nous en avons parlé dans les vestiaires : nous n’avons pas fait honte au football tchèque. Nous avons globalement bien joué et je pense que nous étions au moins à la hauteur de notre adversaire. Nous ne nous sommes pas fait surprendre et je pense, que de ce point de vue, nous avons fait une bonne performance. »

Il faudra aussi éviter de se faire surprendre dans deux semaines, lors du match retour à Plzeň. Les Tchèques peuvent d’ailleurs peut-être encore espérer accrocher la troisième place de leur poule, et ainsi disputer la phase finale de la Ligue Europa.