Le Tchèque qui a fabriqué les bateaux de Game of Thrones

Dans la série Vikings, c’est le personnage de Floki interprété par Gustaf Skarsgård qui construit les bateaux qui vont servir, entre autres, à conquérir de nouvelles terres. En réalité, c’est Radim Zapletal qui, dans son grand garage de Lipník nad Bečvou, en Moravie, est la cheville ouvrière des embarcations appelées de manière erronée drakkars, depuis que le terme a été inventé au XIXe siècle :

« En 2012, j’étais tranquille à l’atelier à donner des coups de marteau. Soudain, le téléphone a sonné. Je ne parle pas anglais, or la personne à l’autre bout du fil me racontait quelque chose en anglais. J’ai dit que ça ne m’intéressait pas et j’ai raccroché. Mais une demi-heure plus tard, quelqu’un a rappelé, en tchèque cette fois, et m’a expliqué qu’il s’agissait de la série Vikings. »

Sortie en 2013 sur la chaîne câblée History, la série mettra ainsi en scène cinq des navires vikings sortis de l’atelier de Radim Zapletal.

A l’origine, l’artisan tchèque, membre d’un groupe amateur de reconstitutions historiques, s’intéresse à la fabrication d’armes d’antan. A la fin des années 1980, il envisage de participer au 500e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb en Amérique : il bâtit la réplique d’une caravelle qu’il n’aura finalement pas l’occasion de faire voguer. Son savoir-faire est toutefois remarqué par les studios de cinéma Barrandov.

Alors qu’au début des années 2000, la République tchèque (et Prague notamment) devient la Mecque des tournages étrangers, grâce à des infrastructures à bas coûts, le talent de Radim Zapletal est utilisé dans de nombreuses grosses productions : Les Brumes d’Avalon, La Ligue des gentlemen extraordinaires, Le Monde de Narnia et bien d’autres.

Ce CV bien rempli l’a amené à participer à un autre succès planétaire : Game of Thrones, dont les trois dernières saisons mettent en scène la Flotte de Fer, décimée par les flammes du seul dragon survivant de Daenerys dans l’un des ultimes épisodes. Si le nombre de bateaux est démultiplié grâce au numérique, Radim Zapletal est à l’origine de quatre bateaux, dont une barge royale. Mais pour l’amateur de reconstitution historique qu’est l’artisan tchèque, son travail sur la série Game of Thrones a été un peu différent de ses commandes habituelles :

« Game of Thrones n’est pas une série historique, mais c’est de la fantasy. Donc en ce qui concerne les bateaux, ils sont fabriqués d’après le projet d’un artiste de la série. Comme il s’agit d’un très grand projet, beaucoup de personnes sont impliquées dans le processus. D’ailleurs, ça complique un peu les choses, parce que chacun veut rajouter son grain de sel. Mais à la fin, il faut que le bateau puisse naviguer sur l’eau. »

Depuis qu’il s’est spécialisé dans la construction de bateaux historiques (ou historicisants), Radim Zapletal en a déjà construit une trentaine. A trois employés de sa petite entreprise baptisée Kolumbus 92, ils sont capables de réaliser des bateaux navigables en un temps record : pour le film américain L’Affaire du collier (2001), ils en ont fabriqué six en cinq semaines.

A la question de savoir s’il travaille actuellement sur un nouveau projet, Radim Zapletal botte en touche : comme il le précise, l’essentiel des contrats signés avec les producteurs internationaux sont constitués de pages le contraignant à la plus grande confidentialité. Il faudra donc attendre les crédits d’une prochaine production internationale, film ou série, pour connaître le prochain défi du petit atelier morave.