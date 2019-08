Le Musée Grévin rouvre ses portes sous forme chocolatée

Il aura tenu un peu moins de quatre ans. Le Musée Grévin de Prague, malgré de bons chiffres de fréquentation, n’a jamais réussi à atteindre l’équilibre financier. Ainsi le rachat des locaux situés sur la prestigieuse rue Celetná par l’entrepreneur flamand Henk Mestdagh paraissait assez risqué. Pourtant, il semble avoir réussi son pari. Déjà propriétaire d’un local plus modeste, à la fois boutique et petit musée du chocolat, dans cette même rue Celetná, l’entrepreneur belge expatrié à Prague décide de racheter les tout proches locaux du musée Grévin afin d’en faire un grand musée du chocolat tout en gardant l’esprit du musée de cire. C'est ce que nous a confirmé Sébastien Boschat, chargé de la promotion de Chocotopia :

« C’est une façon de redonner vie mais aussi de transformer ce musée en intégrant notre cœur de métier : le chocolat. Et comme vous l’avez vu, les personnages de cires et le chocolat sont mêlés. »

En effet les statues sont désormais intégrées à deux musées distincts :l’un expose des personnages de cires à la manière de l’ancien musée :on y retrouve ainsi des artistes internationaux, des sportifs tchèques et des personnages historiques. L’autre, où une partie des anciennes statues ont été modifiées est le musée du chocolat proprement dit et présente désormais l’histoire de cet aliment originaire d’Amérique centrale.

C’est ainsi que d’anciennes stars ont été reconverties en guerrier aztèque, en conquistador espagnol ou en chocolatier. Les visiteurs en apprennent également plus sur le processus de fabrication du chocolat, de la fève de cacao aux barres chocolatées. Des ateliers pour fabriquer et goûter son chocolat terminent la visite. A la fois pédagogique et ludique, le musée se prête parfaitement aux sorties scolaires et travaille ainsi régulièrement avec les écoles tchèques.

Le musée est aussi fier de présenter et de vendre un chocolat belge artisanal, son propriétaire venant, il n’y a pas de hasard, de Bruges. Mondialisation oblige, le cacao vient du Mexique, la recette est belge mais le chocolat est fabriqué en Bohême, comme nous l’a expliqué Sébastien Boschat :

« C’est du chocolat vraiment maison que l’on le fabrique ici en République tchèque. Il s’agit de chocolat belge, fabriqué selon les recettes typiques belges avec des proportions de chocolat, de sucre et de cacao. Il ne s’agit pas d’un chocolat industriel que l’on peut retrouver dans les grandes chaînes de magasins. On produit au Mexique, on transforme et on vend en République tchèque. Nous avons la chaîne industrielle de A à Z et c’est ça qui fait un bon chocolat. »

Le musée propose jusqu’à la fin de l’été un pass 2 en 1 permettant de visiter les deux musées. Il reste donc encore quelques jours pour tester la qualité du chocolat belge en compagnie des statues des grands de ce monde.