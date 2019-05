Le Monde du livre à Prague, avec Vargas Llosa et Müller parmi les invités

« Deux prix Nobel de littérature – Mario Vargas Llosa et Herta Müller -, un Man Booker price -, une légende internationale de la BD - Alejandro Jodorowsky -, deux étoiles montantes – espagnole et allemande – de la littérature, de nombreux écrivains latino-américains hélas encore trop méconnus (dont Bernardo Carvalho, Rodrigo Fresán, Álvaro Enrigue, David Unger ou Mariana Enríquez). »

Comment réussir à faire venir à Prague des pointures de la littérature mondiale ? Faut-il s’y prendre longtemps à l’avance ?

« Il suffit d’envoyer deux mails et ça marche ! Simplement, il faut commencer à envoyer ces mails au minimum un an et demi à l’avance. En l’occurrence pour les deux Prix Nobel je travaille dessus depuis environ deux ans, surtout pour Vargas Llosa qui n’était jamais venu à Prague. Donc cela prend du temps. L’important c’est qu’ils se sentent désirés et accueillis dans de bonnes conditions. C’est le cas pour les deux auteurs, qui ont des livres publiés en tchèque cette année. Une traduction de Vargas Llosa avait d’ailleurs été interrompue mais sera reprise à l’occasion de sa venue. »

Le Monde des livres est-il surtout l’occasion de faire venir et de parler d’auteurs étrangers ou bien la place accordée à la littérature tchèque est-elle plus importante ?

« Une part évidemment très importante est consacrée à la littérature tchèque. Nous avons trois types d’auteurs : ceux invités par les éditeurs, ceux qu’on me recommande et ceux que je choisis. Ceux invités par les éditeurs sont souvent des auteurs tchèques, donc on a quasiment toutes les grandes pointures tchèques du moment : de Petr Borkovec à Radka Denemarková en passant par Michal Viewegh ou Pavel Kosatík. »

Et du côté de la littérature française et francophone ?

« Trois noms : Bernard Minier, qui écrit des romans policiers qui sont des best-sellers en Tchéquie aussi, le philosophe français très connu en France mais assez méconnu ici Alain Finkielkraut, qui va venir parler entre autres de son ami Milan Kundera. Et puis aussi le Franco-chilien Alejandro Jodorowsky, qui vient de fêter ses 90 ans, tout comme Milan Kundera. »

Est-ce difficile en 2019 de monter financièrement un projet comme Le Monde du livre à Prague ?

« Financièrement, c’est toujours un problème. Nous avons la chance d’être membre de l’association des éditeurs et des libraires tchèques, ce qui fait que nous avons un programme avec une base commerciale réelle – vente de tickets, location de stands, etc. Mais c’est vrai que sans le soutien de l’Etat, et en particulier du ministère tchèque de la Culture, nous ne pourrions pas le faire. »

