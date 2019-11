Le ministre des Affaires étrangères a distingué plusieurs personnalités pour leur engagement diplomatique après 1989

Douze personnalités ont reçu, lundi, à Prague, une médaille pour leurs mérites au service de la diplomatie. Le ministre tchèque des Affaires étrangères Tomáš Petříček a ainsi distingué ses prédécesseurs Jiří Dienstbier et Karel Schwarzenberg, ainsi que la diplomate et actrice slovaque Magda Vašáryová et sept anciens ambassadeurs tchèques et tchécoslovaques. Parmi les médaillés figure également l’ancien chef de la diplomatie allemande Klaus Kinkel, distingué, tout comme Jiří Dienstbier, à titre posthume, ou encore Felix Kolmer et Tomáš Kosta, deux rescapés des camps de concentration qui se sont engagés en faveur de la réconciliation tchéco-allemande.