Le festival Theatrum Kuks fait revivre l’héritage baroque du comte Špork

A l’origine de la renaissance de ce site baroque unique, via le festival, son directeur Stanislav Bohadlo, musicologue et spécialiste de la musique baroque. C’est lui qui, en 2002, a créé le festival Theatrum Kuks, avec l’idée de réveiller, l’été venu, la jolie cité endormie.

Kuks, c’est d’abord un projet architectural et paysagiste, né de l’esprit d’un homme : le comte Špork. L’écrivaine française Anne Delaflotte-Mehdevi a situé son dernier roman Le Théâtre de Slávek, en partie à Kuks. Elle nous avait rappelé, au printemps dernier, l’histoire du site et de son créateur :

« C’était un comte puissant, riche, mécène, un homme du XVIIIe siècle. Il était à la fois un peu mégalo, mais avait une mentalité de bourgeois. Au XVIIIe siècle, les thermes étaient à la mode. A côté de ses terres de Lysá nad Labem, il y avait des sources autour de l’Elbe. Špork avait bien envie qu’elles soient curatives. Ça lui donnait l’occasion de créer une cité idéale, thermale autour de ces sources. Il a fait analyser l’eau de ces sources par quatre savants pragois, et c’était formidable puisque les résultats ont montré que ces eaux, en fait, étaient bien curatives. Špork s’est donc lancé dans son projet. Il a créé cette cité thermale idéale, où il y avait tout : une bibliothèque, un théâtre, un hôpital, le cimetière. C’était une cité rêvée, parfaite… »

Une cité parfaite où, sur le modèle de Versailles où le comte a séjourné deux ans, Špork va s’efforcer de créer des fêtes baroques, des productions musicales, théâtrales, qui s’intègrent au mieux au décor environnant.

Le festival Theatrum Kuks propose lui aussi des spectacles qui se déroulent dans une quinzaine de lieu du site : aussi bien dans l’hôpital que là où autrefois se trouvaient les thermes aujourd’hui disparus. Avec l’idée de combiner ainsi sur place tout l’héritage du comte Špork en alliant théâtre allemand, opéra italien et musique tchèque baroque. Stanislav Bohadlo :

« C’est un festival multi-genres. Nous disons que c’est un festival du théâtre, de l’opéra et de la musique baroques. Mais évidemment, nous mettons un point d’honneur à y intégrer d’autres domaines, comme la littérature, la poésie, la danse. En somme tout ce qui peut résonner avec le site de Kuks. Cela nous semble plus vivant ainsi. Tout au long de l’année, nous organisons aussi ici divers ateliers. Nous savons que tout cela attire aussi la jeune génération. C’est quelque chose de merveilleux et cela correspond à ce dont nous avons rêvé lorsque le festival a été créé. »

Cette année encore, jusqu’à dimanche, les festivaliers peuvent donc profiter de différents spectacles « in situ », des événements qui cherchent à redonner au site de Kuks son lustre et sa gloire d’antan.

Tout le programme est à découvrir sur le site du festival : https://theatrum-kuks.cz