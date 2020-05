L’abbesse Mlada (v. 930/935-994)

Lire aussi Les bénédictines de retour en Tchéquie après 90 ans d’absence

Fille du duc de Bohême Boleslav Ier, de la dynastie des Přemyslides, elle a – par son voyage diplomatique à Rome – contribué à la reconnaissance de la Bohême et à la fondation de l'évêché de Prague. Après son retour de Rome, elle est devenue l’abbesse du couvent Saint-Georges de Prague, le premier couvent de bénédictines sur le territoire tchèque.

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèque et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.