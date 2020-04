La Télévision tchèque prépare une nouvelle série sur le confinement

Le producteur Tomáš Baldýnský nous en dit plus:

« La série parlera de nous, les personnes vivant en quarantaine. Son concept a été créé de telle sorte qu’elle puisse être produite malgré les mesures de restriction. Nous avons dû développer un système de tournage impliquant très peu de personnes s’occupant de tout, donc ce n’était vraiment qu’une équipe très restreinte. Lorsque nous avons commencé à développer la série, nous devions trouver des acteurs vivant ensemble pour qu’ils n’aient pas à porter de masque. »

« La série est conçue autour de deux groupes de personnages. Le premier est constitué d’un couple, mari et femme, au bord de la rupture, mais la quarantaine les confine dans leur appartement. Le second groupe de personnages est constitué d’un jeune garçon et d'un vieux monsieur. Bien qu’ils ne se connaissent pas, ils doivent prendre soin l’un de l’autre car ils n’ont personne d’autre, les parents du jeune garçon étant coincés à l’étranger. »

Il paraît que vous n’avez le scénario que pour le premier épisode de la série, et que vous avez appelé les spectateurs à participer à la création des autres épisodes.

« C’est exact. Nous voulions que la diffusion commence pendant la quarantaine, ou pendant la crise du coronavirus, donc nous avions très peu de temps. Nous devons écrire le scénario en une semaine, et la semaine suivante, nous devons tourner l’épisode, le monter et le diffuser. Donc nous avons demandé au public de nous aider à trouver des idées, et nous avons été inondés d’idées. »

Comment allez-vous tourner en respectant les mesures strictes de sécurité en place en République tchèque ? Et où le tournage aura-t-il lieu ?

« Nous avons loué un bâtiment vide, donc nos acteurs et notre équipe ne seront pas en contact avec d’autres personnes. Nous porterons tous des masques sur le visage. Lorsque les acteurs enlèveront leur masque, nous utiliserons des caméras robotisées, donc les cameramen installeront les caméras et quitteront la pièce. Ensuite les acteurs entreront dans la pièce, enlèveront leur masque, et seulement là nous commencerons à tourner. »

Quand la série doit-elle être diffusée ?

« La première est prévue pour le 27 avril à la Télévision tchèque. Ce sera le lundi à 21h00 sur la chaîne ČT1. »