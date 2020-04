La « pomlázka »

Prenez quatre branches dans chaque main. Passez la première branche sur le côté gauche par le haut entre la 6e et la 7e branche et faites-la revenir à gauche sur la partie intérieure. Prenez ensuite la huitième branche, que vous faites passer par le haut entre la troisième et la quatrième branche, puis faites-la revenir par le bas à droite sur la partie intérieure. Répétez l’opération avec les autres branches jusqu’à ce que vous obteniez une « pomlázka » suffisamment longue. Pour finir, nouez les branches pour ne pas que votre fouet se dénatte.

Vous n’avez rien compris ? Pas grave. Venez en Tchéquie l’année prochaine (si les voyages sont autorisés d’ici-là) et achetez une « pomlázka » sur un marché de Pâques… Ce n’est pas la même chose, d’accord, mais cela participera à la relance de l’économie…