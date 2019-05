La Nuit des églises 2019

Un peu plus de 1 500 églises en République tchèque ont ouvert leurs portes aux curieux, à l’occasion de la désormais traditionnelle Nuit des églises. À l’honneur cette année plus particulièrement : la musique. La Nuit des églises se définit en tant que manifestation à la fois spirituelle et culturelle où le christianisme et l’art se rencontrent. Au même titre que les musées, les églises constituent un riche patrimoine culturel où croyants et non-croyants peuvent trouver leur intérêt et satisfaire leur curiosité.