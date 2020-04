Joyau baroque, le jardin Vrtba fête ses 300 ans

« Le jardin date de 1720 et est l’œuvre de l’architecte František Maxmilian Kaňka. Ses dimensions en font un jardin de taille modeste, mais l’originalité de sa conception architecturale, sur un site en pente et irrégulier, et la valeur artistique et historique de ses décorations lui confèrent une dimension européenne », peut-on lire sur la brochure de la municipalité.

Situé en bas de la colline de Petřín, dans le quartier de Malá Strana, le jardin a été conçu pour le comte de Vrtba et l’architecte a été épaulé pour sa décoration par le sculpteur Matyáš Bernard Braun et le peintre Václav Vavřinec Reiner.

L’ensemble, aménagé en terrasses le long de la pente, a été entièrement rénové dans les années qui ont suivi la chute du communisme, entre 1990 et 1998. Il est en temps normal régulièrement privatisé pour des fêtes et des mariages.

Ouvert depuis le week-end dernier tous les jours entre 10h et 18h – aux visiteurs équipés d’un masque – le jardin Vrtba sera illuminé de manière spéciale le mercredi 29 février pour marquer son 300e anniversaire.