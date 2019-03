Journées de la francophonie en République tchèque : focus sur la jeunesse

Plus de 40 événements se déroulent en République tchèque cette semaine et jusqu’à la fin du mois de mars dans le cadre de la 20e édition des Journées de la francophonie. Inaugurées solennellement ce lundi à Prague, elles proposent, dans une dizaine de villes tchèques, projections de films, concerts, conférences, ateliers, expositions et dégustations.