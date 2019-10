Journée de deuil national en hommage au chanteur tchèque Karel Gott

Né le 14 juillet 1939, Karel Gott a été élu à quarante-deux reprises « Rossignol » de l’année, prix attribué par le public au chanteur tchèque le plus populaire. Célèbre en Allemagne et en Russie également, le chanteur a sorti près de 300 albums et vendu plus de 50 millions de disques durant sa longue carrière.