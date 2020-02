Hommage à Staša Fleischmannová

Staša Fleischmannová est morte à l'âge de 100 ans et a été enterrée ce mercredi à Prague, la ville où elle est née quelques mois après la création de la Tchécoslovaquie. Il y a six ans, cette photographe passionnée, veuve de l'homme de lettres et diplomate Ivo Fleischmann, nous avait accordé un entretien à l'occasion de la publication de ses mémoires.