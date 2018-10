Grand rendez-vous pragois du design, le Designblok fête ses 20 ans

A l’occasion du 20e anniversaire du Designblok, la star espagnole du design Jaime Hayon a conçu pour le festival pragois, dont il est la tête d’affiche, une installation spéciale intitulée Cosmocake. Parmi les autres invités prestigieux figurent la créatrice d’objets néerlandaise Ineke Hans, l’artiste italien Jacopo Foggini, connu pour ses sculptures lumineuses, sans oublier des designers et stylistes tchèques confirmés, à savoir Maxim Velčovský, Lucie Koldová, Hana Zárubová ou Klára Nademlýnská. Une trentaine de défilés de mode sont programmées d’ici lundi prochain, dont celui de la styliste Liběna Rochová, auteure, avec le plasticien Lukáš Musil, d’une collection spéciale de vêtements. Le bénéfice de leur vente sera reversé aux programmes d'aide aux malades souffrant d’épidermolyse bulleuse.

La création des designers tchèques est mise à l’honneur notamment au Palais industriel, situé au Parc des expositions. Le studio pragois Artikul y présente une construction à cheval entre une maison et une caravane, appelée Mobile Hut, alors que d’autres créateurs tchèques montrent dans cette exposition des meubles, éclairages, accessoires de maison, ainsi qu’un avion, une moto électrique ou des tourne-disques.

Lauréate, en 2014, du concours international Diploma Selection organisé dans le cadre du Designblok, la designer française Marlène Huissoud est de retour à Prague. Elle présente la création de son studio au Palais Colloredo-Mansfeld :

« Mon studio fête cette année ses cinq ans d’existence. Pour présenter ce que nous faisons, j’ai développé des maquettes de toutes les formes et recherches que nous avons réalisées au sein du studio. Je présente à Prague aussi des nouveaux luminaires, ainsi que les maquettes des projets à venir. Mon studio se focalise sur des recherches des matériaux naturels, notamment des matériaux qui viennent du monde des insectes. Par exemple, le luminaire exposé est composé de cocons de vers à soie qui viennent des fermes en Inde et des Etats-Unis. Là-bas, les vers à soie ne sont pas tués dans le processus de récolte, mais on les laisse se métamorphoser en papillons. […] Pour composer des objets, nous travaillons aussi avec des résines d’arbres. »

« Le Designblok m’a apporté énormément dans ma carrière. Lorsque j’ai gagné le prix, j’ai noué des liens avec les membres du jury, avec toute l’équipe du festival. Ces liens me portent encore maintenant. »

A la tête du magasin de design WallpaperSTORE à Milan, Gilles Massé est une personnalité liée depuis une dizaine d’années avec le Designblok. Il replace ce grand rendez-vous annuel du design pragois dans le contexte international :

« Au cours de ces vingt dernières années, le Designblok a réussi à se faire une renommée dans le monde international du design. Il n’a pas vraiment de concurrents en Europe orientale. Ce festival est un lieu de rencontre des designers aussi bien de l’Europe centrale et orientale que des créateurs ouest-européens. Le spectre de leur créativité est très large, ils touchent à toutes les catégories de produits. Les festivals du design aux Pays-Bas ou en Belgique par exemple se concentrent sur des catégories précises du design produit ou sur des prototypes de recherche, tandis qu’à Prague, on trouve des produits extrêmement variés qui vont de la mode et des bijoux jusqu’au design produit. »

