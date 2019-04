Grâce à une revue scientifique tchèque, envoyez votre son sur la planète Mars

Is there life on Mars? Y a t-il une vie sur Mars, chantait le regretté David Bowie : c’est un peu l’objectif de la sonde interplanétaire que de répondre à cette question – enfin surtout: y a t-il des éclairs et de la foudre sur Mars ?

Pour tenter d'y répondre, les chercheurs tchèques de l’Académie des sciences participent au projet et ont mis au point un instrument qui doit analyser les fluctuations du champ électromagnétique à la surface de Mars.

Pour un test après atterrissage (« amarsir c’est très laid » dixit Bernard Pivot), ce module tchèque devra envoyer un son vers la Terre. Quel son ? C’est là que le public intervient.

« Envoyez-nous votre enregistrement de 30 secondes et nous le porterons sur Mars et le rediffuserons sur Terre » : simple comme une lettre à la poste ou presque, c’est ce que propose sur un site prévu à cet effet la revue scientifique tchèque Vesmír (Espace), dont le rédacteur en chef n’est autre qu’Ivan Havel, le frère du défunt président du pays.

Tout le monde peut participer, jusqu’au 20 avril. A l’heure où Radio Prague diffuse son programme c’est l’enregistrement d’un humoriste espagnol qui était en tête des votes des internautes, loin devant le Life on Mars de Bowie, qui ne pourrait de toutes façons être pris en compte pour cause de droits d’auteur.

Le règlement précise que les enregistrements doivent être vocaux, musicaux ou sonores s’ils constituent l’œuvre propre du participant et ne violent pas les droits de tiers (utilisation non autorisée de propriété intellectuelle, de marques existantes ou de marques déposées).

Toute personne peut voter sur le site et augmenter les chances de cet enregistrement d’être choisi – il y a quand même de gros risques que ce concours bon enfant soit rapidement victimes de trolls et de rageux…

L’organisateur sélectionnera onze enregistrements gagnants. Les critères d’évaluation seront la clarté du message qu’il porte, l’importance, la créativité et l’originalité de la proposition.

https://mars.vesmir.cz/