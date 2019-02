Foot – Ligue Europa : le Slavia l’a fait !

Le commentateur de la Télévision tchèque pouvait bien rire, quand Milan Škoda, l’avant-centre du Slavia, a inscrit, à la 64e minute, le troisième but pragois. Dix minutes après le deuxième, signé du milieu ivoirien Ibrahim Traoré, et cinq minutes avant le quatrième et dernier, œuvre également de Škoda d’une nouvelle reprise de la tête. Autrement dit, le Slavia a plié l’affaire en un quart d’heure sur la pelouse de l’actuel leader du championnat de Belgique.

Avant cela, les choses n’ont cependant pas été si simples. Et l’affaire en question a même semblé bien mal engagée quand Leandro Trossard, profitant d’une relance complétement ratée du gardien tchèque Ondřej Kolář hors de sa surface, a ouvert le score dix minutes à peine après le coup d’envoi. Un but gag qui, après le résultat nul (0-0) du match aller à Prague, qualifiait alors Genk. Mais aussi un coup du sort qui, paradoxalement, a eu le mérite de lancer le Slavia pour de bon dans la partie, comme s’en est félicité son entraîneur Jindřich Trpišovský :

« Je suis resté serein, et j’ai demandé à mes joueurs de garder leur calme aussi. Je pense que cette ouverture du score a été un mal pour un bien pour nous. Si le score était resté de 0-0 plus longtemps, les deux équipes auraient sans doute été plus prudentes, elles auraient peut-être hésité à se livrer et le match aurait pu avoir une tout autre physionomie. Ce but encaissé a libéré mes joueurs. Ils savaient de toute façon qu’il leur fallait marquer pour espérer se qualifier, et ils ont alors lâché les chevaux. Avec la règle du but à l’extérieur, il s’est avéré que le 0-0 du match aller était un meilleur résultat pour nous que pour Genk, qui a commencé prudemment aussi. Ce but rapide a donc décanté le match. Nous avons eu la chance d’égaliser rapidement, et je pense pouvoir dire que nous avons ensuite été la meilleure équipe sur le terrain. »

L’actuel leader du championnat tchèque n’a en effet pas douté très longtemps. Dès la 23e minute, son défenseur Vladimír Coufal, un des meilleurs joueurs de la soirée, égalisait de la tête. Plus forts physiquement, plus actifs grâce à un pressing haut, les Pragois ont alors pris la mesure de leur adversaire et dominé les débats, jusque donc ce quart d’heure fatidique pour Genk en deuxième mi-temps.

Ce vendredi matin, ils devaient être nombreux, les supporters des quinze autres clubs encore en lice en Ligue Europa, à espérer que le tirage au sort de ce vendredi après-midi leur soit favorable en leur désignant le Slavia comme prochain adversaire pour les huitièmes de finale. Le club pragois fait en effet désormais figure de petit poucet de la compétition. Mais celui-ci, présent à ce stade de la compétition pour la première fois depuis une élimination contre Besiktas en Coupe de l’UEFA en 2003, espère bien tomber sur un « gros », histoire d’offrir un match de gala à ses supporters, et notamment aux nombreux et bruyants qui avaient fait le déplacement en Belgique jeudi. Son capitaine Tomáš Souček, fan des Gunners depuis son enfance, se verrait bien ainsi affronter Arsenal… Mais un Chelsea, un Inter Milan ou un Benfica conviendrait certainement très bien aussi.

Autant d’adversaires potentiels dont ne peut plus rêver le Viktoria Plzeň. Bien que déjà bien gâté avec le Real Madrid et l’AS Rome en Ligue des champions à l’automne dernier, le champion de République tchèque en titre, reversé en Ligue Europa, quitte celle-ci par la petite porte. Fébriles en défense et inoffensifs, les hommes de l’ancien sélectionneur Pavel Vrba, qui avait titularisé l’attaquant français Jean-David Beauguel en pointe, ont été très nettement dominés par le Dinamo Zagreb. Trois buts encaissés, des supporters croates euphoriques, un joueur expulsé… Tirez le rideau, la farce est jouée.