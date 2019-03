Européennes : comment voter quand on est expatrié français à Prague ?

Les élections européennes, c’est à la fin du mois de mai, et si vous êtes expatrié français en République tchèque, vous vous demandez peut-être quelles sont les démarches à entreprendre pour pouvoir voter. Vous hésitez entre la procuration et le vote à l’ambassade de France ? Vous êtes à deux doigts de baisser les bras par peur de devoir remplir trop de paperasse ? Pas d’inquiétude, on vous explique tout.