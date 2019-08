Escalade : Adam Ondra sur le toit du monde, en espérant les JO

Déjà légende de l’escalade en général, Adam Ondra est parvenu à remporter son épreuve fétiche après une contre-performance dans la discipline du bloc deux jours plus tôt, avec une sixième place décevante. Il s’agit du troisième titre mondial dans l’épreuve de difficulté pour l’athlète aux bouclettes et au long cou.

Adam Ondra:

« Ce titre me procure beaucoup de plaisir. Je dois dire que je ne m’y attendais pas. J’ai essayé de dissimuler la fatigue ressentie après la discipline du bloc. Mais j’avais une réelle motivation et dans les passages les plus compliqués, même si j’étais complètement ‘cramé’ à la fin, j’ai réussi à faire une petite pause de deux secondes, ce qui m’a permis de faire un pas de plus que Jakob Schubert et Alex Megos. »

L’Allemand Alexander Megos a pris la deuxième place, devant l’Autrichien Jacob Schubert.

Désormais, le but pour Adam Ondra est de se qualifier dès la semaine prochaine pour les JO 2020 de Tokyo, ce qui se jouera dans le combiné, dont les qualifications se dérouleront lundi et la finale mercredi, toujours à Hachioji.

Adam Ondra :

« Bien sûr le principal objectif pour moi est d’obtenir mon ticket pour les Jeux olympiques – pour le remplir il faut que j’arrive à terminer dans les sept premières places du combiné, ce qui n’est pas simple. Une de ces sept places me suffira amplement ! Mon deuxième objectif était de remporter ce titre mondial dans la discipline de difficulté et je suis très heureux de l’avoir rempli ! »

A 26 ans, le grimpeur natif de Brno a déjà marqué l’histoire de son sport, et pas que sur des murs en salle : Adam Ondra est notamment le premier de l'histoire à avoir réalisé l’ascension d’une voie classée « 9c », la catégorie la plus difficile de ce sport vertigineux.

Il a également fait l'objet d'une expérience unique réalisée avec les experts en informatique de la radio publique tchèque : https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/czech-climber-adam-ondra-climbing-data-sensors_1809140930_jab