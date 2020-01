En Tchéquie, le « succès » des boîtes à bébé

« J’ai dix ans et je suis en cinquième à l’école (l’équivalent du CM2 en France). J’aime bien danser, faire de la peinture, et quand je serai grande, je voudrais être comédienne. »

Appelons-la Anežka, comme dans le reportage diffusé par la Radio tchèque, mais il ne s’agit pas en réalité du nom qu’elle porte aujourd’hui. Anežka Česká, qui est la désignation en tchèque d’Agnès de Bohême, la sainte patronne de Bohême canonisée par le pape Jean-Paul II en novembre 1989, est le « nom de travail » qui avait été donné au nouveau-né déposé dans une babybox de Kladno, en 2010. Deux mois après son abandon par sa mère biologique, Anežka a été adoptée par des parents qui, dans le reportage, ont préféré témoigner sous anonymat. Toutefois, comme l’explique la mère adoptive, elle et son mari ont très vite expliqué son histoire et sa situation à leur fille. D’abord sous la forme d’un conte pour mieux l’aider à comprendre :

« C’était l’histoire du magicien Hess qui faisait sortir une petite boîte de son chapeau dans laquelle se trouvait parfois un bébé. Et quand il y avait un bébé, la petite boîte sonnait et des fées apparaissaient alors pour emmener l’enfant dans un château où d’autres enfants s’occupaient de lui. Et finalement, un papa et une maman qui souhaitaient très fort avoir un bébé venaient le chercher pour l’élever eux-mêmes. »

Dix ans plus tard, Anežka, dont la reporter a conservé l’anonymat, a bien grandi. Et si elle veut bien encore croire à l’histoire du magicien et des fées, il a toutefois fallu adapter son déroulement au fil des années :

« C’est bien comme ça que je me souviens qu’on me l’a racontée. Mais plus tard, ils ont commencé à ajouter que les fées n’étaient pas vraiment des fées et à préciser que c’étaient plutôt de gentilles infirmières. »

Et à l’école, assure-t-elle, être « un enfant-babybox » n’est pas une tare :

« Mes copains et copines n’ont pas de problème avec ça. Quelque fois, il y a quand même des enfants qui ont des parents qui ne s’occupent pas, qui ne sont pas avec eux le soir à la maison ou qui sont divorcés, qui se moquent de moi en me disant que moi, je n’ai pas de parents. Mais je n’y fais pas attention. Il faut être bête pour dire des choses pareilles. »

En République tchèque, la première babybox a été installée à Prague en juin 2005. Près de quinze ans plus tard, il en existe un réseau de soixante-seize de ces « boîtes à bébé » réparties un peu partout dans le pays. Leur fondateur, Ludvík Hess, un homme de 71 ans dont la maman d’Anežka a donné le nom au magicien de son histoire, explique qu’il finance leur installation essentiellement grâce à des dons privés. Mais ce n’est pas simple partout à l’en croire :

« Žďár nad Sázavou, Louny et Tachov sont trois villes où je voudrais installer une babybox depuis plusieurs années. Mais je n’y arrive pas. Ce sont trois villes moyennes où il n’y a pas d’hôpital. Toutes les institutions que j’ai sollicitées ont refusé. Je ne perds pas espoir, mais nous en sommes arrivés à un point tellement absurde qu’à Tachov, je suis en train de négocier avec un hôtelier. »

Une babybox peut donc très bien ne pas être installée à proximité d’un hôpital. Cet équipement fonctionne en quelque sorte comme une couveuse. Dès qu’un enfant y est déposé, chauffage et ventilation se mettent en marche tandis que l’alarme est lancée. Par ailleurs, aucune caméra n’est braquée sur la babybox de façon à ce que le dépôt d’un nourrisson reste anonyme.

Dans la majorité des cas, ce sont des nouveau-nés de quelques heures qui sont abandonnées. Parmi les deux cents déposés en l’espace de quinze ans, le plus âgé avait encore moins de deux ans. Une fois l’enfant récupéré, il est pris en charge par une institution appelée Organe chargé de la protection sociale et juridique de l’enfant (OSPOD).

Les babybox ne font cependant pas, loin s’en faut, l’unanimité et ont leurs critiques, parmi lesquels Jiří Biolek, ancien vice-président de la Société pédiatrique tchèque. Lui regrette par exemple que la très grande majorité des enfants sont abandonnés sans que leurs mères laissent de quelconques documents :

« Selon moi, le plus simple aujourd’hui pour une femme en situation de détresse qui veut la résoudre en renonçant à élever son enfant, est d’accoucher dans n’importe quel hôpital dans le pays, là où elle pense que personne ne la connaît, et de faire savoir ensuite qu’elle confie le nouveau-né à l’adoption. Un processus très rodé et stéréotypé se met alors en marche avec l’organisation qui prend l’enfant à sa charge. Cela ne prend que deux ou trois jours. »

Par ailleurs, toujours selon Jiří Biolek, les babybox ne respectent pas les droits de l’enfant à avoir un nom ou de connaître leurs parents biologiques. En 2011, la République tchèque avait d’ailleurs été critiquée par le Comité des droits de l’enfant de l’ONU.