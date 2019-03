Elections européennes: une quarantaine de listes en lice

Du côté de l’opposition, le parti conservateur TOP 09 et STAN (mouvement des maires et indépendants) ont décidé de faire liste commune.

A 4,7% en 2014, le score des Pirates tchèques, qui suscitent l’intérêt à l’étranger, sera observé de près cette année. Devant ses collègues réunis récemment, le capitaine du bateau pirate, Ivan Bartoš, ne cachait pas ses ambitions :

« Les Pirates sont entrés dans une nouvelle ère et il est assez évident que le temps où on se connaissait tous personnellement est révolu. Si nous voulons réussir, nous devons trouver le moyen de fonctionner de manière professionnelle mais sans nous perdre et sans perdre notre authenticité. Je suis fier de ce que nous sommes devenus : une force politique représentée à tous les niveaux, en train de s’établir comme le deuxième parti du pays. Notre ambition pour ces élections européennes est d’obtenir 20% des voix. »

Parmi les nouveaux venus cette année, deux formations créées par des eurodéputés qui avaient été élus sur la liste d’un parti qu’ils ont quitté : Evropa společně (ESO) – l’Europe ensemble – de Jaromír Štětina (ancien élu TOP 09) et Hlas – la voix – de Pavel Telička et Petr Ježek (qui avaient été élus sur la liste ANO).

Pavel Telička et Petr Ježek ont rencontré cette semaine à Prague le député français Pieyre-Alexandre Anglade, responsable des affaires européennes du mouvement En Marche fondé par le président Emmanuel Macron, pour discuter d’une éventuelle collaboration au sein du nouveau parlement européen.

Vers l’extrême de la droite, la coopération tchéco-française semble toujours bien se porter : la cheffe du Rassemblement national, Marine Le Pen, a indiqué qu’elle serait présente à Prague fin avril à l’invitation du SPD tchèque de Tomio Okamura, qui ne sera pas candidat mais qui s’enorgueillit déjà également de la venue annoncée du Néerlandais Geert Wilders et du message vidéo envoyé pour l’occasion par l’Italien Matteo Salvini.

En revanche, l’animateur de télévision préféré du président Zeman, Jaromír Soukup, n’a finalement pas inscrit son nouveau mouvement à ce scrutin européen.

Une liste "Nous partons sans payer"

Il n’en reste pas moins que plusieurs candidatures folkloriques sont au menu pour les électeurs tchèques, cette année également. Le parti Svobodní s’est pour l’occasion allié avec Liberland – du nom de l’Etat libertarien créé par un Tchèque – et avec une formation appelée Radostné Česko (La Tchéquie joyeuse) sur une liste officiellement intitulée « Nous partons sans payer ».

Le ministère de l’Intérieur a encore jusqu’au 6 avril pour valider officiellement cette quarantaine de listes.

Les dernières élections européennes en 2014 avaient atteint des sommets en matière d’abstention avec un taux de participation dépassant à peine les 18%. Le mouvement ANO du premier ministre Andrej Babiš avec un peu plus de 16 % des suffrages.

Brexit ou non, il y aura toujours 21 eurodéputés tchèques dans le nouveau parlement européen. Les élections se dérouleront les 24 et 25 mai prochains en République tchèque.

Tous les citoyens d’un pays qui fera encore partie de l’Union européenne à cette date peuvent voter en République tchèque à condition d’avoir un permis de résidence et de faire la démarche nécessaire à la mairie.