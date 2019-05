Droit d’asile : la Tchéquie est le pays le plus strict de l’UE

On savait que la République tchèque était plus que réticente à l’idée d’accueillir des réfugiés et à leur accorder l’asile politique – si on en croit les chiffres publiés par Eurostat, elle est tout simplement le pays le moins généreux en la matière. Pour l’année 2018, le ministère tchèque de l’Intérieur n’a répondu favorablement qu’à une demande sur dix, soit le taux le plus bas de toute l’Union européenne.