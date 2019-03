Des passionnés de la Tchéquie partagent leur amour du pays sur Wikipédia

Vous la consultez tous les jours, et eux, ils la font. Alix et Rémi, Français expatriés à Prague, remplissent depuis 2004 les pages de Wikipédia, plus ou moins régulièrement. Aujourd’hui, ils ont décidé de partager ce passe-temps à l’occasion d’une séance d’initiation à Wikipédia, dans le cadre du mois francophone de la contribution à Wikipédia. Et puisque les quelques volontaires sont réunis à Expo58, le pavillon tchèque de l’Exposition Universelle de 1958 à Bruxelles, le programme de l’après-midi s’imposait de lui-même…

Et c’est Rémi qui l’annonce : « Ce que je voulais faire aujourd’hui, de manière contributive, c’est créer l’article Československý pavilon na Světové výstavě 1958 qui n’existe pas encore en français… Comment on l’appelle ? »

L’objectif est donc de créer la page Pavillon tchécoslovaque à l'Exposition universelle de 1958. Vous pouvez dès maintenant aller voir le résultat de la traduction en ligne. Chacun est ensuite invité à créer une page Wikipédia sur le sujet de son choix. Après mûre réflexion pour trouver un sujet qui ne soit pas déjà traité pas l’Encyclopédie, Geoffroy a trouvé son idée :

« Là, j’ai vu qu’il n’y avait pas d’article français pour le quartier de Vršovice. Je vais faire une traduction de l’article anglais parce que mon tchèque n’est pas suffisamment bon pour ça. J’ai juste modifié un ou deux articles pour le boulot il y a quelques années - je voulais en apprendre davantage et je me suis dit que c’était l’occasion parfaite ! »

Le fonctionnement de Wikipédia se veut très démocratique : tout le monde y a le même droit de créer ou de supprimer des pages. S’il y a une hiérarchie, elle est simplement informelle : on reconnaît aux plus assidus le droit de trancher en cas de litige sur une notice, par exemple. Mais la modification est à portée de tous, et Alix nous encourage à mettre notre pierre à l’édifice.

« Je suis avant tout un utilisateur de Wikipédia. Chaque fois que j’ai des doutes, j’y vais, et ça me permet d’aller aussi modifier quelques fautes, une virgule… Ce n’est pas grand-chose mais c’est quelque chose que tout le monde pourrait faire parce que tout le monde utilise Wikipédia. »

Grand contributeur de l’encyclopédie et surtout du Wiktionnaire, le dictionnaire collaboratif, Rémi a rédigé de nombreuses pages en français, notamment sur la grammaire tchèque. Pour Rémi et Alix, Wikipédia est à la fois un formidable moyen de faire partager leur passion de la République tchèque, mais aussi une occasion de se renseigner plus en profondeur sur un sujet pour en rédiger la notice.

« Comme je suis dans un nouveau pays depuis quelques années maintenant, je continue de découvrir tous les jours. Le gros du sujet est centré sur mon quartier, Libeň, à Prague 8. Je découvre la Sokolovna, le Sokol… », raconte Alix.

« On a du temps libre, explique Rémi, donc on pourrait faire du sport, sortir, boire… Et puis on peut aussi écrire, et c’est notre façon de remplir le temps libre de manière utile. »

« Quand j’apprends quelque chose, j’aime bien le partager, conclue Alix. Avant que Wikipédia n’existe, j’avais un blog, et quand j’apprenais quelque chose, je le mettais sur mon blog. Les blogs ont un peu disparu mais le savoir continue à circuler. »

Cela dit, comme toute plateforme collaborative, Wikipédia n’est pas sans soulever de nombreux débats au sein des membres de sa vaste communauté. L’une des contributrices, Marcella, par ailleurs seule femme présente à cette réunion, rappelle que 15% seulement des notices Wikipédia tchèques sont consacrées à des femmes.