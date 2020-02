Découverte de plusieurs tombes datant du royaume de la Grande-Moravie

« La zone a été fouillée au tournant des années 1940 et 1950. A l’époque, on y a mis au jour des centaines de tombes datant du royaume de la Grande-Moravie. Mais visiblement, des tombes ont échappé à la vigilance de nos collègues d’antan. »

Luděk Galuška est archéologue au Musée morave. C’est lui qui est chargé du chantier, situé sur le site où doit justement bientôt voir le jour un centre archéologique dédié à l'époque de l'évangélisation de la région par saints Cyrille et Méthode. Ces deux missionnaires originaires de l’empire byzantin ont été envoyés en 863 dans la région par l’empereur, à la demande du prince Rostislav, afin d’évangéliser les habitants de la Grande-Moravie.

Ce royaume, né trente ans plus tôt, s’étendait alors sur les territoires des actuelles République tchèque, Allemagne orientale, Slovaquie, nord de la Hongrie, sud de la Pologne et ouest de l’Ukraine. Le royaume de la Grande-Moravie est considéré comme le tout premier Etat slave occidental en Europe centrale, et perdure de 833 jusqu’au début du Xe siècle.

Les sept tombes qui viennent tout juste d’être mises au jour contiennent des squelettes dont l’état de préservation diverge. A côté de certaines dépouilles, les archéologues ont également découvert plusieurs boucles d'oreilles en argent, et même une dorée, comme le relève Martina Fojtová, anthropologue au Musée morave :

« D’après les boucles d’oreille, nous pouvons déduire qu’il s’agit de femmes pour la plupart. Et dans un cas au moins, ce devait être une très jeune fille : en effet, les épiphyses des os les plus longs se sont pas encore soudées à l’os. C’est quelque chose qui intervient aux alentours de 18, 20 ans. »

D’après l’analyse des bijoux retrouvés, il s’agirait de jeunes femmes issues d’une classe sociale aisée, comme le détaille encore Luděk Galuška :

« En ce qui concerne la jeune fille en tout cas, elle devait faire partie de la haute société du royaume de Grande-Moravie. On date la dépouille de la seconde moitié du IXe siècle. Cela veut donc dire qu’elle a dû être contemporaine du prince Rostislav ou de son successeur Svatopluk, voire même de Méthode lui-même. »

Les squelettes vont désormais faire l’objet de recherches poussées, dont des analyses de l’ADN, avant de rejoindre les collections de l’Institut Anthropos au Musée morave de Brno.

Quant au chantier du centre archéologique dédié à la période de l'évangélisation de la région par saints Cyrille et Méthode, il va pouvoir reprendre : lancés fin décembre dernier, les travaux devraient durer au moins deux ans avec une ouverture des portes au public prévue en juillet 2022. Le centre sera à la fois un lieu de recherche scientifique moderne et un lieu d’accueil du grand public qui entend casser les codes traditionnels avec des expositions multimédia et sensorielles. Le centre est symboliquement édifié sur le lieu de cette grande nécropole dont le centre névralgique était une église grand-morave, la toute première bâtisse datant de l’existence de cet Etat slave, découverte sur le territoire tchèque.