Décès de Jaroslav Kubera, homme politique populaire et controversé

La nouvelle de la disparition de Jaroslav Kubera, le deuxième personnage de l’Etat tchèque après le président de la République, a bouleversé la classe politique, de même que habitants de Teplice. C’est dans cette ville thermale de Bohême du Nord que Jaroslav Kubera a vécu presque toute sa vie, avec sa famille, et qu’il gérait, en tant que maire, avec un succès indéniable, depuis la moitié des années 1990 jusqu’en 2018.

Toujours plein d’énergie, prêt à plaisanter ou plutôt à ironiser à propos de n’importe quel sujet d’actualité (un humour qui n’était pas forcément du goût de tout le monde), Jaroslav Kubera était sans doute un homme politique talentueux et persuasif.

« Il a laissé une grande impression ici. Tout le monde voulait se prendre en photo avec lui », a confié à la presse le maire de Chrastava, l’une des premières communes que Jaroslav Kubera a visitées il y a un an, en sa qualité de nouveau président du Sénat. « Il savait comment s’adresser aux électeurs, entrer en contact avec eux et les convaincre. Grâce à cette capacité, cet homme de droite a gagné quatre élections sénatoriales et six élections municipales à Teplice, dans une région ancrée à gauche », remarque le journal Hospodářské noviny.

Gros fumeur lui-même, Jaroslav Kubera était notamment connu sur la scène politique pour avoir lutté sans succès en faveur du droit de fumer dans les bars et restaurants du pays. Au sein du Sénat tchèque, dont il était membre depuis l’an 2000, il a défendu de nombreux projets de lois controversés, dont une proposition de baisser les sanctions pour les chauffeurs indisciplinés et d’augmenter, en revanche, la vitesse maximale sur les autoroutes tchèques.

Le sénateur s’est opposé au projet d’interdiction des punitions corporelles des enfants. Fidèle à la rhétorique de son parti ODS, il pointait du doigt l’Union européenne qu’il comparait à l’Union soviétique, mettait en garde contre le prétendu terrorisme écologique et, enfin, critiquait la campagne #MeToo.

Même dans son dernier discours du Nouvel An, Jaroslav Kubera a évoqué « un tsunami vert », déclenché par les écologistes en rapport avec le réchauffement de la planète.

Après son élection, en 2018, à la tête de la Chambre haute du Parlement, Jaroslav Kubera s’est davantage consacré à la politique internationale. Récemment, il s'est fait remarquer en prenant des initiatives pour développer les relations de la Tchéquie avec Taïwan, où il aurait dû se rendre fin février. Un geste symbolique, mais important et courageux, selon les commentateurs, et critiqué aussi bien par les autorités chinoises que par le président Miloš Zeman.

Jaroslav Kubera a dit à propos de ce voyage qui aurait pu donner une nouvelle dimension à sa carrière politique :

« La Chine est un Etat important et elle a des succès remarquables, mais ni la Chine, ni monsieur le président ne peuvent décider où je vais me rendre. Je suis un homme libre. »

Jusqu’à l’élection du successeur de Jaroslav Kubera, la présidence du Sénat est assurée par intérim par son actuel vice-président Jiří Růžička qui représente le Mouvement des maires et indépendants STAN et le parti libéral TOP 09.