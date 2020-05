Dans quelle mesure les frontières tchèques sont-elles encore fermées ?

Le principe reste celui qui est le même depuis quelques trop longues semaines déjà : les ressortissants étrangers ne peuvent pas entrer sur le territoire tchèque. Mais il existe bien sûr un certain nombre d’exceptions à cette règle.

Tout d'abord, vous êtes autorisé à voyager dans le pays si vous avez obtenu un permis de séjour temporaire pour une période supérieure à 90 jours ou un permis de séjour permanent en République tchèque avant le 12 mars 2020. Même chose pour les conjoints et les enfants.

L'entrée dans le pays est également autorisée pour les étrangers qui travaillent dans les transports internationaux (dont les chauffeurs routiers), les infrastructures essentielles, ainsi que pour les diplomates et les membres d'organisations internationales accrédités auprès du Ministère des affaires étrangères.

Les voyages dans le pays sont également autorisés pour des groupes spécifiques qui peuvent fournir un test PCR négatif au COVID-19, datant de moins de quatre jours.

Cela concerne les citoyens d’Etats membres de l'UE qui entrent dans le pays pour des raisons d'activité économique ou d'enseignement supérieur, des scientifiques clés, des travailleurs saisonniers, des services de santé et des services sociaux.

Comment se rendre en Tchéquie ?

Le seul aéroport international du pays actuellement desservi est celui l’aéroport Vaclav Havel de Prague, où le trafic reprend lentement mais sûrement. Depuis lundi la liaison est de nouveau effectuée avec Paris, Amsterdam et Francfort. La capitale suédoise devrait également être reliée à Prague à partir de jeudi. Les trains internationaux n'ont pas encore repris le service, mais certains cars assurent déjà le transport entre l'Allemagne (Berlin et Dresde) et la Tchéquie et entre Prague, Brno et Vienne.

Pour rejoindre la Tchéquie par la route, là aussi la situation évolue relativement vite. Mardi, le ministre de l’Intérieur Jan Hamáček a indiqué à l’agence ČTK que la majorité des points de passage de la frontière du pays allaient être rouverts à partir du 26 mai.

« Si le gouvernement valide ce plan, alors il ne devrait plus y avoir que des contrôles aléatoires à la frontière », a indiqué le ministre tout en ajoutant qu’un test négatif restait une condition nécessaire à l’entrée du territoire. « A l’exception des passages frontières les plus petits dont ceux situés sur les sentiers touristiques, presque tous les autres seront ouverts, en tout cas beaucoup plus qu’à l’heure actuelle », a conclu Jan Hamáček.

Selon le chef de la diplomatie Tomáš Petříček, les négociations sont cours avec l’Autriche et la Slovaquie pour une réouverture totale des frontières, sans obligation de présenter un test négatif. Pour l’instant le ministre évoque une date autour du début ou de la mi-juin, mais elle devrait être précisée la semaine prochaine.

Ce mardi, le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, s’est entretenu avec la chancelière allemande Angela Merkel, après une visio-conférence multilatérale avec les chefs de gouvernement des autres pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne et Slovaquie). « Tous ont affiché l’intérêt commun à mettre fin aux restrictions pour franchir les frontières et aux contrôles, dès que l’évolution de la pandémie le permettra », peut-on lire dans le communiqué publié par la chancellerie allemande.

Pour sa part, le chef du gouvernement tchèque, cité par la ČTK, a estimé mardi après-midi que « le scénario idéal serait la réouverture simultanée des frontières de la Tchéquie avec la Slovaquie, l’Allemagne et l’Autriche le 15 juin pour que les voyages puissent se dérouler comme avant l’épidémie ». La Pologne n’a apparemment pas été mentionnée.

Pour toutes les infos (en anglais) sur les conditions à remplir pour entrer sur le territoire tchèque :

https://www.mvcr.cz/mvcren/article/coronavirus-information-of-moi.aspx