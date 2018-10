Coup d’envoi du festival L’automne français d’Ostrava

« L’automne français d’Ostrava est né dans le sillage du changement de régime, au lendemain de la révolution de velours. Assez rapidement c’est ouvert une Alliance Française à Ostrava, il y en existait déjà une avant au début du XXème siècle, donc c’était une réouverture grâce à l’aide de l’Ambassade de France à Prague notamment. Dans la foulée, un premier événement culturel français appelé les Journées françaises a commencé en 1992. Il est à l’origine de notre festival ‘Francouzský podzim v Ostravě’, puisque nous sommes dans la continuité de cette première Journée française. Le festival a pris de l’ampleur jusqu’à devenir aujourd’hui un des événements culturels de la ville. »

Dans quelles mesures reflétez-vous le centenaire de la Tchécoslovaquie, puisque nous savons que la création de la Tchécoslovaquie indépendante est très liée aussi à la France ?

« Pour le centenaire de la Tchécoslovaquie, l’Alliance Française d’Ostrava, propose une exposition sur les légionnaires tchécoslovaques qui étaient présents en France au moment de la Première Guerre mondiale. C’est une exposition afin de faire le lien entre 1918 et les relations franco-tchèques à cette époque. Pour rester sur les années en 8, nous pouvons aussi penser à 1968 qui était une année importante à la fois en France et à la fois en Tchécoslovaquie. Pour parler de cela, nous accueillons Ivanka Lefeuvre, une Tchèque qui a immigré en France au début des années 80 et qui est entrée en dissidence à partir de l’année 1968. Elle faisait partie d’un mouvement de contestation en Tchécoslovaquie à l’époque et cela a abouti au fait qu’elle a dû quitter son pays pour aller en France. C’est une dame que nous connaissons et, à l’Alliance Française d’Ostrava, elle évoquera son expérience de dissidence. »

Je peux ajouter que les auditeurs de Radio Prague pourront retrouver dans nos archives une interview que nous avons faite avec elle, il y a quelques années. Outre les événements culturels, vous organisez cette année aussi un concours photos. Pouvez-vous nous en dire plus?

« C’est un concours de photos qui est ouvert à tous. L’idée de ce concours est de prendre une photo en République tchèque, une image qui fasse penser à la France. C’est une manière de faire un lien entre un paysage tchèque et une référence culturelle française. Nous demandons aux auteurs de photos d’expliquer quel est ce lien et pourquoi cette image. Les participants peuvent nous envoyer leurs photos avant le 29 octobre. »

Puisque nous parlons de paysages de France que vous évoquez à travers ce concours photos, quelle région de France mettez-vous à l’honneur cette année?

« De manière générale, nous profitons toujours des Français qui sont présents à Ostrava et qui sont, finalement, assez nombreux. Nous nous servons de cette présence française pour mettre en avant les régions d’origines de chacun. Cette année nous allons présenter la région Haut-de-France. Un jeune volontaire européen, originaire de cette région, travaille à Ostrava dans les classes, en soutien scolaire pour parler de la France et de la langue française. Nous organisons une soirée avec son apport pour présenter cette région. Traditionnellement, nous proposons au public une soirée bretonne également. Les personnes qui connaissent le festival de L’automne français d’Ostrava savent très bien qu’il y a ce rendez-vous où nous faisons toujours des crêpes. Nous avons la chance en France d’avoir une très grande diversité régionale, donc nous en profitons, nous avons du stock sur les régions sur lesquelles nous pouvons parler. Il y a beaucoup de choses à dire. »