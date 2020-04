Coronavirus : une plateforme pour loger le personnel soignant et aider les hôtels

Les mesures prises pour endiguer l’épidémie touchent de nombreux secteur de l’économie, dont le secteur touristique avec notamment des hôtels qui ont dû fermer depuis plusieurs semaines. La nouvelle plateforme zachranhotel.cz, lancée par le système de réservation Better Hotel, a pour but d’aider le personnel soignant à se loger et de venir en aide aux hôteliers en difficulté.