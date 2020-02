Cirkopolis : le cirque contemporain à Prague, au théâtre et en appartement

« C’est déjà la septième édition du festival Cirkopolis, un festival qui prend de l’ampleur et qui a la particularité de ne pas se dérouler sous des chapiteaux mais plutôt au théâtre. Toutefois cette année il y a également un spectacle canadien très intéressant qui va se dérouler dans un appartement. C’est une expérience tout en proximité pour les spectateurs qui peuvent se plonger dans l’intimité, dans le mode de ces deux artistes canadiens, Claudel Doucet et Cooper Smith, diplômés de l’école nationale de cirque de Montréal. »

Il y a d’autres participants étrangers à cette septième édition du festival Cirkopolis…

« Oui, il y aura beaucoup de Français, notamment le jongleur de la Compagnie Ea Eo, Eric Longequel qui va se produire avec Jay Gilligan, l’un des meilleurs jongleurs au monde. Il y aura aussi cette année par exemple le chorégraphe belge Alexander Vantournhout et la compagnie française La mob à Sisyphe. »

Un artiste tchèque vient d’être récompensé en France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?

« Il s’agit de Filip Zahradnický, un jeune jongleur qui a étudié à l’Académie de cirque moderne du Danemark. Il vient d’obtenir deux prix, le Trophée Annie Fratellini et le Prix spécial du jury au festival du Cirque de Demain, qui est un festival très renommé avec des milliers de spectateurs et un jury international et c’est un grand succès pour lui et pour la Tchéquie. »

Combien de spectateurs sont-ils attendus au festival Cirkopolis cette année ?

« Difficile à dire, les spectacles se déroulent au Divadlo Ponec, au Palác Akropolis, dans un appartement donc, et aussi à Kasárna Karlin, donc peut-être des centaines de spectateurs j’espère… »

www.cirkopolis.cz