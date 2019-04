Chine: les échanges culturels menacés par les prises de position du maire de Prague ?

Le président tchèque a terminé sa visite en Chine dimanche. Miloš Zeman y était accompagné par une délégation de ministres et d’hommes d’affaires. Le ministre de la Culture Antonín Staněk (ČSSD) en faisait partie et selon lui Pékin aurait l’intention d’annuler la venue de plusieurs institutions culturelles et d’artistes tchèques, en plus de l’annulation de la prochaine tournée d’un orchestre pragois. En cause : le maire de Prague et ses prises de position, qui ne sont pas dans la ligne du Parti communiste chinois.