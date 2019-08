Chanteuse de jazz et de swing, Eva Pilarová, fête ses 80 ans

Eva Pilarová s’est imposée dès le début des années 1960 lorsqu’elle est devenue membre du théâtre Semafor de Prague. Cette jeune chanteuse originaire de la ville de Brno a subjugué le public de cette époque-là par son timbre métallique, une tessiture de trois octaves, une intonation précise, un sens de rythme et un phrasé parfait. Il était évident, dès le début, que c’était une des chanteuses les plus douées de sa génération et elle allait confirmer ces espoirs dans la suite de sa carrière.

Vedette du Théâtre Semafor, elle devient bientôt si populaire qu’elle peut rivaliser avec les grandes vedettes de la musique pop tchèque dont Karel Gott et Waldemar Matuška. C’est avec ce dernier qu’Eva crée un duo très acclamé par le public. La popularité des disques enregistrés dans les années soixante ne se démentira plus et aujourd’hui encore, on les entend souvent parmi les grands tubes du passé.