Cannes : les Tchèques sur la Croisette

« Dans le programme officiel il y aura la projection de la version restaurée du film Les amours d’une blonde de Miloš Forman, accompagnée d’un documentaire réalisé par Helena Třeštíková et Jakub Hejna intitulé Forman versus Forman. »

Que sait-on de ce documentaire ? Est-il consacré aux dernières années de la vie du réalisateur ?

« Il remonte beaucoup plus loin dans le temps grâce à beaucoup d’archives et on suit Miloš Forman depuis son enfance, puis son travail en Tchécoslovaquie avec ses premiers films et ensuite sa carrière aux Etats-Unis. »

Quels sont les autres films qui représenteront la Tchéquie cette année à Cannes ?

« Il y a un autre documentaire intitulé Solo, réalisé par Artemio Benki, producteur et réalisateur installé à Prague depuis longtemps. Ce film Solo, consacré à un pianiste argentin qui souffre de problèmes psychiques, est une coproduction entre la France, la Tchéquie, l’Argentine et l’Autriche. »

Ce documentaire Solo figure dans la sélection ACID du cinéma indépendant

« C’est un portrait assez lyrique et poétique et je pense que cette section ACID est une très bonne chose car, en plus d’être un grand honneur, cela peut beaucoup aider à être distribué ensuite en France. »

Il y a également un court-métrage tchèque cette année à Cannes

« Oui, dans la sélection Cinéfondation consacrée aux films d’étudiants, nous avons le film d’Ondřej Erban de la FAMU intitulé One Hundred and Twenty-eight Thousand (Sto Dvacet Osm Tisíc) qui a pour thème un sujet d’actualité: le surendettement des ménages. Ce titre représente la somme de 128 000 couronnes que doit rembourser la principale protagoniste du film. »

Une actrice tchèque, Ester Geislerová, joue également le rôle principal d’une coproduction fino-lettonne, Dogs Don't Wear Pants, dont la musique a été composée par le Tchèque Michal Nejtek.