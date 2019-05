Cannes 2019 : Miloš Forman de retour grâce à un documentaire qui retrace sa carrière

Coproduit par ARTE, le documentaire tchèque intitulé « Forman vs. Forman » a été présenté il y a quelques jours au Festival de Cannes. Ses auteurs, la documentariste Helena Třeštíková et le monteur et réalisateur Jakub Hejna, ont retracé avec émotion la carrière du célèbre cinéaste tchéco-américain Miloš Forman, à travers des archives inédites provenant de plusieurs pays.