Božena Němcová (1820–1862)

Écrivaine, collectionneuse de contes et légendes populaires, auteure du roman « Babička » (Grand-mère) qui, aujourd’hui encore, fait partie des œuvres essentielles de la littérature tchèque. Elle est une des premières femmes à s’être publiquement engagée, et son libéralisme et son indépendance ont fait d’elle un exemple pour les générations suivantes.

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèques et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.