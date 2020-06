Anna Náprstková (1788–1873)

Lire aussi 150 ans pour le musée Náprstek

Entrepreneuse, philanthrope et mécène aux commandes de la brasserie et de la distillerie appartenant à sa famille. Elle a soutenu son fils Vojtěch Náprstek, un patriote tchèque, mécène et partisan du progrès et de l’émancipation des femmes, dans nombre de ses activités, notamment lors de la fondation du Club américain des dames, qui est alors devenu le cœur du mouvement d’émancipation de l’époque, ou lors de la création du Musée industriel tchèque, installé dans les murs de la maison familiale U Halánků, sur la place de Bethléem à Prague (aujourd’hui musée Náprstek).

Le projet illustré "Les héroïnes tchèques" a été initié à l’occasion du centenaire de l’obtention du droit de vote par les femmes tchécoslovaques et du bicentenaire de la naissance de l’écrivaine Božena Němcová. Il s’agit d’un projet réalisé par Radio Prague International en partenariat avec les Centres tchèques et les étudiants de la Faculté Ladislav Sutnar d’art et de design de l’Université de Plzeň sous la direction de Renáta Fučíková.