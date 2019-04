A Pardubice, le français sur les planches

Un reportage dans lequel vous entendrez notamment Jana Chammas, professeure de français au Lycée Cyrille et Méthode de Prostějov (Moravie), et ses élèves – y compris Dracula (du moins l’interprète du rôle du vampire), Eric Cénat, directeur artistique de la compagnie du Théâtre de l’Imprévu à Orléans et organisateur du festival FrankoScény (cf. : https://www.radio.cz/fr/rubrique/culture/frankosceny-lart-du-theatre-en-francais-pour-des-lyceens-deurope-centrale) ou encore Samuel Coeytaux, directeur de l’Alliance française de Pardubice. Découvrez donc ce bien beau festival de l’intérieur !