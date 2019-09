A Bruxelles, le 30e anniversaire de la révolution de Velours se décline en concerts, débats et événements artistiques

« Nous avons choisi un morceau spécifique, le mélodrame Mystery of a Man écrit par Emil Viklický pour le lancement de la saison consacrée au 30e anniversaire de la révolution de Velours. Mais nous sommes très fiers d’avoir lancé cette collaboration prestigieuse dans le domaine du jazz entre Emil Viklický et le Jazz Station Big Band de Bruxelles, dans le cadre de ce projet. Nous sommes également très heureux d’accueillir Stéphanie Coerten et Bai Kamara, deux artistes reconnus qui vont être les narrateurs de ce mélodrame. Evidemment le jazz est apprécié en Tchéquie comme en Belgique. Cette musique a joué un rôle incontournable dans l’évolution politique du pays. Nous voulons également porter l’attention sur cet aspect à l’occasion d’une discussion entre historiens tchèques et belges qui se déroulera avant le concert. »

Vous mettez également à l’honneur la première épouse de l’ancien dissident et premier président de la Tchécoslovaquie après 1989, Václav Havel. Olga Havlová a en effet joué un rôle important à ses côtés pendant toutes les années de dissidence.

« Avec l’ambassade de République tchèque et la représentation tchèque auprès de l’Union européenne, et avec nos partenaires slovaques évidemment, nous avons décidé d’inviter le public à découvrir le film Olga. Il s’agit d’un documentaire consacré à l’épouse de Václav Havel. Le rôle des femmes dans la dissidence est souvent négligé. Souvent elles ont choisi de sacrifier leur carrière et de soutenir leur mari dans leur combat. Je crois que cela ne rend pas leur contribution moins essentielle. Olga Havlová a su garder ses qualités humaines principales, dans sa capacité à rester sobre et critique, même après le déménagement de la dissidence au Château de Prague. »

Le 27 octobre prochain, vous organisez un événement intitulé Revolution is not a Garden Party. De quoi s’agit-il ?

« C’est une référence à une pièce de théâtre de Václav Havel (Fête en plein air, ndlr). Il s’agit d’une journée au centre BOZAR, à Bruxelles, qui rassemblera des débats, des projections, des interventions artistiques. Il y aura aussi la possibilité de lire des œuvres littéraires interdites pendant la période communiste comme Josef Škvorecký ou Ludvík Vaculík. Nous avons voulu souligner que la révolution de Velours a été un moment assez unique où des artistes ont pu contribuer à la reformulation ou la reconstruction du système politique en Europe centrale et orientale. Václav Havel, écrivain et dramaturge, est finalement devenu président après plusieurs années passées dans les prisons communistes. Mais il n’y avait pas que lui : le musicien Michal Kocáb était également très actif, tout comme l’artiste Jozka Skalník. Donc trente ans plus tard, nous avons voulu créer une plateforme de discussion avec des artistes et activistes contemporains venus de toute l’Europe, afin de faciliter l’échange d’expériences. Nous sommes très heureux d’accueillir l’artiste tchèque David Cerny, mais aussi des artistes locaux comme Sonia Dermence, Sébastien Hendrickx, Pieter DeBuysser, mais aussi John Jordan issu du mouvement zadiste en France, et des intervenants de Londres également. »

Enfin le 20 novembre, soit trois jours après le jour anniversaire de la révolution de Velours, se déroulera une grande conférence internationale. Quels sujets seront abordés et avec quels interlocuteurs ?

« Comme chaque année, la représentation permanente de la République tchèque auprès de l’Union européenne, l’ambassade et le Centre tchèque de Bruxelles organisent les Dialogues européens de Václav Havel. C’est une conférence désormais traditionnelle sur l’héritage de Václav Havel dans la politique européenne. Cette année, l’anniversaire de la révolution de velours nous donne une occasion spéciale d’y réfléchir. Le thème de cette année est : comment maintenir le cap vers une Europe libre. Mais pour l’instant, nous sommes en train de finaliser la liste des orateurs. »

http://brussels.czechcentres.cz/1989/