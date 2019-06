50 ans après, l’écrasement du Printemps reste un sujet de tension entre Prague et Moscou

Dans deux mois sera marqué le 51è anniversaire de l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes de l’URSS et de plusieurs autres pays du Pacte de Varsovie. Plus d’un demi-siècle après, l’écrasement du Printemps de Prague reste un traumatisme et un sujet sensible dans les relations tchéco-russes. En cette fin de printemps 2019, c’est une nouvelle initiative législative au parlement russe qui suscite de vives réactions à Prague.