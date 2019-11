200 000 personnes ont protesté à Prague contre le Premier ministre Andrej Babiš

Cette manifestation s’est tenue cinq mois après celle qui, au même endroit, avait déjà réuni quelque 250 000 personnes.

Malgré le verdict rendu en septembre dernier par le ministère public, qui a annoncé la fin des poursuites judiciaires visant Andrej Babiš et plusieurs de ses proches dans le cadre de l'affaire du Nid de cigognes (cf. : www.radio.cz/fr/rubrique/faits/nid-de-cigognes-andrej-babis-pas-encore-tout-a-fait-sorti-daffaire), les responsables du collectif Un million de moments pour la démocratie (Milion chvilek pro demokracii), qui ont organisé la manifestation de ce samedi ainsi que celles qui s’étaient tenues successivement au printemps dernier, continuent de réclamer au Premier ministre notamment de résoudre ses conflits d’intérêts, dont le soupçonne également la Commission européenne (cf. : www.radio.cz/fr/rubrique/faits/affaire-babis-le-rapport-daudit-de-la-commission-europeenne-confirme-le-conflit-dinterets), de se séparer de sa holding Agrofert, sur lequel il conserve la mainmise malgré le transfert de ses actifs dans deux fonds fiduciaires en 2017, et de révoquer la ministre de la Justice, Marie Benešová.

Dans le cas contraire, les organisateurs demandent à Andrej Babiš de démissionner, et ce avant la fin de l’année. Avant même la tenue de la manifestation, Andrej Babiš avait fait savoir qu’il ne comprenait pas les motifs de la manifestation et qu’il n’entendait pas y donner suite. Selon lui, la coalition gouvernementale qu’il dirige, minoritaire et qui doit son fonctionnement au soutien du parti communiste, est le résultat d’élections libres.

Pour rappel, son mouvement ANO a très nettement remporté les élections législatives à l’automne 2017 en recueillant près de 30% des suffrages. Depuis, ANO arrive toujours en tête des différents sondages avec des chiffres équivalents. Si de nouvelles élections étaient organisées, le mouvement arriverait de nouveau largement en tête.

En juin dernier, le rassemblement sur l’esplanade de Letná, qui avait fait suite à plusieurs manifestations dans le centre de Prague, avait été le plus important en République tchèque depuis 1989 et la chute du régime communiste. Ce dimanche, Tchèques et Slovaques célèbrent le 30e anniversaire de la tenue de la première manifestation, organisée alors par les étudiants, qui a entraîné la chute du régime communiste. De très nombreux événements sont prévus à cette occasion.